Russland will Beteiligung von Kurden an Syrien-Gesprächen

Vor den Syrien-Gesprächen in Genf hat der russische Außenminister Sergej Lawrow eine Beteiligung der Kurden an künftigen Verhandlungen gefordert. An der Suche nach einer Lösung des Konflikts müsste die gesamte syrische Opposition beteiligt werden, sagte er heute in Moskau. „Ohne die Kurden geht das natürlich nicht.“

In der Schweiz kommen morgen unter UNO-Vermittlung Vertreter der syrischen Führung und Opposition zusammen. Geplant sind Gespräche über eine Übergangsregierung, eine neue Verfassung und freie Wahlen. Zuletzt hatte Russland zusammen mit der Türkei und dem Iran im zentralasiatischen Kasachstan zwei vorbereitende Treffen der Konfliktparteien vermittelt.

Aktivisten: Israel griff Waffenlager an

Israelische Kampfflugzeuge griffen nach Angaben von Aktivisten Waffenlager nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus an. Mindestens sechs Raketen seien heute in einem Gebiet nördlich von Damaskus in die Depots eingeschlagen, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien.

Reuters/Bassam Khabieh

Es sei unklar, ob das Waffenlager den syrischen Regierungstruppen oder der mit der Regierung verbündeten libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah gehöre. Offizielle Stellungnahmen aus Tel Aviv oder Damaskus gab es zunächst nicht. Die der syrischen Opposition nahstehende Beobachtungsstelle nannte mehrere übereinstimmende Informationen als Grundlage ihrer Berichterstattung.

Angriff soll Hisbollah gegolten haben

Aus libanesischen Sicherheitskreisen erfuhr die dpa, dass der Angriff einer Waffenlieferung für die Hisbollah gegolten habe. Die israelfeindliche Hisbollah kämpft im syrischen Bürgerkrieg auf der Seite des Regimes von Machthaber Baschar al-Assad. Die syrische Regierung hatte Israel in der Vergangenheit bereits mehrfach vorgeworfen, Luftangriffe auf Ziele bei Damaskus zu fliegen. Die Angriffe erfolgen in der Regel von außerhalb des syrischen Luftraumes.