Gestohlenes Eingangstor zurück in KZ-Gedenkstätte Dachau

Das 2014 gestohlene und 2016 in Norwegen wiederentdeckte historische Eingangstor des Konzentrationslagers Dachau ist zurück an seinem Ursprungsort. Heute nahm eine Delegation um den Präsidenten des Internationalen Dachaukomitees, Jean-Michel Thomas, und Bayerns Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) das Tor mit der zynischen Aufschrift „Arbeit macht frei“ an der KZ-Gedenkstätte Dachau in Empfang. Spaenle erklärte, das sei ein „wichtiger historischer Moment“.

APA/AFP/Uwe Lein

Tor von unbekannten Tätern gestohlen

Bis heute unbekannte Täter hatten das schmiedeeiserne Tor in der Nacht auf den 2. November 2014 gestohlen und abtransportiert. Anfang Dezember vergangenen Jahres wurde das Tor im norwegischen Bergen entdeckt. Es wurde in einem Kunsttransport nach Bayern gebracht.

Das Tor soll nicht wieder an seinem historischen Standort eingesetzt werden, sondern in die Dauerausstellung der Gedenkstätte übernommen werden. Zu den Gedenkfeiern zum 72. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers am 30. April soll es erstmals wieder gezeigt werden.

Die Hoffnung auf eine Rückkehr des Tores wurde fast aufgegeben, auch eine Replik wurde angefertigt.

„Dieses Tor mit der Aufschrift ‚Arbeit macht frei‘ stand und steht für die Erniedrigung jedes einzelnen Menschen und weiter Teile der Gesellschaft durch die NS-Diktatur“, erklärte Spaenle. Ihr Schicksal sei mit der „Perversion der Sprache“ grausam verharmlost worden.