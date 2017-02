Lebenserwartung in Österreich steigt

Die Lebenserwartung von Menschen in Industrienationen steigt weiter - auch in Österreich. Hierzulande wird bis 2030 bei Männern ein Anstieg von 77,73 auf 81,40 Jahre und bei Frauen von 83,21 auf 86,22 Jahre erwartet, wie eine neue Studie in der Fachzeitschrift „Lancet“ zeigt. Im Schnitt über 90 Jahre werden laut Angaben Frauen in Südkorea und erreichen damit die höchste Lebenserwartung. Generell ist die Entwicklung von Land zu Land sehr unterschiedlich: So bleibt etwa die Situation in den USA anhaltend schlecht.

Mehr dazu in Experten zweifelten lange