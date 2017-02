Türkei erlaubt Soldatinnen Tragen des Kopftuchs

Das Kopftuchverbot für Soldatinnen in der Türkei ist aufgehoben worden. Verteidigungsminister Fikri Isik sagte heute nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, sein Ministerium habe eine Regelung erlassen, die es den Frauen in der Armee erlaube, das Kopftuch in Farben der Uniform zu tragen. Gemusterte Stoffe seien nicht erlaubt. Die Regelung tritt nach Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft.

Die Türkei ist ein mehrheitlich muslimisches Land mit einer säkularen Verfassung. Unter der Regierung der islamisch-konservativen AKP, die seit 2002 an der Macht ist, wurde das Kopftuchverbot in staatlichen Einrichtungen nach und nach gelockert. Seit 2013 dürfen etwa zivile Staatsbedienstete Kopftuch tragen, seit vergangenem Jahr auch Polizistinnen und zivile Angehörige der Streitkräfte.