27-Jähriger in Park zusammengeschlagen - Notoperation

Drei Männer sind am Wochenende in einem Park am Grazer Opernring von mehreren Personen attackiert worden. Einer von ihnen - ein 27-Jähriger aus Graz-Umgebung - erlitt dabei schwere innere Verletzungen. Er wurde notoperiert.

Mehr dazu in steiermark.ORF.at