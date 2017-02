Champions League: Leicester baut auf seine CL-Form

Mitten im Abstiegskampf befindet sich der englische Meister Leicester City derzeit in der Premier League. Das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Sevilla bietet der Mannschaft von Trainer Claudio Ranieri heute (20.45 Uhr, live in ORF eins) eine willkommene Gelegenheit, der Ligatristesse zu entfliehen.

Um die starken Spanier zu bezwingen, müssen Christian Fuchs und Co. aber zu ihrer im Herbst gezeigten Champions-League-Form zurückfinden.

