1.360 Flüchtlinge in zwei Tagen vor Libyen gerettet

In den vergangenen zwei Tagen sind 1.360 Flüchtlinge vor der libyschen Küste aus dem Mittelmeer gerettet. Am Mittwoch wurden 730 Menschen bei sieben Einsätzen unter der Regie der Küstenwache in Sicherheit gebracht, teilte diese mit.

Die Flüchtlinge befanden sich an Bord von fünf Schlauchbooten und zwei Schiffen. Ihnen eilten Schiffe der italienischen Küstenwache und das Schiff „Aquarius“ der humanitären Organisation „SOS Mediterranee“ zu Hilfe. Am Dienstag waren rund 630 Menschen bei zwei verschiedenen Rettungseinsätzen gerettet worden.

Zahl der Flüchtlinge auf Mittelmeer-Route stark gestiegen

Die Zahl der Flüchtlinge, die seit Anfang 2017 über das Mittelmeer nach Italien gekommen sind, ist gegenüber dem Vergleichszeitraum 2016 stark angestiegen. 10.700 Migranten erreichten die italienische Küste seit Jahresbeginn, das sind 35,5 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2016, teilte das italienische Innenministerium mit.

Gegenüber dem Vergleichszeitraum 2015 stieg die Zahl um 35,7 Prozent. Italien versorgt zurzeit 176.221 Flüchtlinge in Hotspots und anderen Einrichtungen. Außerdem beherbergt das Land circa 22.000 Minderjährige, die Italien unbegleitet erreicht haben.