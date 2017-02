Scharfe NGO-Kritik an EU-Libyen-Flüchtlingsdeal

Mehr als 70 Hilfsorganisationen, darunter die Caritas und das Rote Kreuz, haben scharfe Kritik am EU-Libyen-Flüchtlingsdeal geübt. Die Übertragung der Verantwortung an Libyen werde die Schlepperei nicht beenden, sondern Leid und Elend noch steigern, warnten sie in einer heute veröffentlichten Petition vor einer Verschlechterung der humanitären Lage und Menschenrechtsverletzungen.

Die Petition wurde auch Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) übermittelt, der den beim jüngsten EU-Gipfel in Malta beschlossenen Plan für Österreich mitträgt. Er brachte jüngst auch ähnliche Vereinbarungen mit Ländern wie Ägypten oder Marokko ins Spiel. Die EU will die südlichen Mittelmeer-Anrainerländer dazu bringen, Flüchtlinge von der gefährlichen Überfahrt nach Europa abzuhalten. Mittelfristig ist die Einrichtung von Lagern geplant, in denen Asylanträge möglich sein sollen.

Abgeschobenen droht Folter

Der Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes, Werner Kerschbaum, kritisierte die Vereinbarung. „Es besteht die reale Gefahr, dass Menschen, die von der Überfahrt nach Europa abgehalten und nach Libyen zurückgeführt werden, schweren Menschenrechtsverletzungen wie Folter, Vergewaltigungen oder Versklavung ausgesetzt sind“, teilte er mit.

Die Hilfsorganisationen stoßen sich auch daran, dass der EU-Gipfel den Flüchtlingsdeal mit der Türkei als Erfolg bezeichnet hat. Dabei verharren Tausende Flüchtlinge weiter „unter unmenschlichen und lebensbedrohlichen Bedingungen auf griechischen Inseln“, und es habe eine Umlenkung der Flüchtlingsrouten gegeben, deren Verlauf „weniger eindeutig“ und „einsehbar“ sei und über die weniger medial berichtet werde.

In der Petition werden die EU-Staaten aufgerufen, „sichere und reguläre Wege für Flüchtlinge und Migrant*nnen“ zu schaffen und beim Grenzschutz den Schutz der Menschen und ihrer Rechte zu garantieren. „Nehmen Sie Nachweise über Menschenrechtsverletzungen in Libyen ernst und unterbinden Sie jegliche Aktionen, durch die Menschen zurück an die libysche Küste gedrängt werden“, fordern die Hilfsorganisationen. Auch sollten die Auswirkungen der EU-Maßnahmen in Libyen „gründlich und objektiv“ untersucht werden.

Zahl der Flüchtlinge auf Mittelmeer-Route stark gestiegen

Die Zahl der Flüchtlinge, die seit Anfang 2017 über das Mittelmeer nach Italien gekommen sind, ist gegenüber dem Vergleichszeitraum 2016 stark angestiegen. 10.700 Migranten erreichten die italienische Küste seit Jahresbeginn, das sind 35,5 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2016, teilte das italienische Innenministerium mit.

Gegenüber dem Vergleichszeitraum 2015 stieg die Zahl um 35,7 Prozent. Italien versorgt zurzeit 176.221 Flüchtlinge in Hotspots und anderen Einrichtungen. Außerdem beherbergt das Land circa 22.000 Minderjährige, die Italien unbegleitet erreicht haben. Alleine den vergangenen zwei Tagen wurden 1.360 Flüchtlinge vor der libyschen Küste aus dem Mittelmeer gerettet.