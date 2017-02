Brasilien-Krise: Karneval in 37 Städten abgesagt

Sorgen um die Sicherheit und fehlendes Geld haben in Brasilien zu Absage des Karnevals in mindestens 37 Städten geführt. Nach einer Erhebung der Zeitung „Folha de S. Paulo“ wurden in insgesamt 13 Bundesstaaten, darunter Sao Paulo, Rio de Janeiro und Bahia Dutzende der traditionellen Veranstaltungen und Samba-Umzüge abgesagt, die als Höhepunkte im Stadtleben gelten.

Allein 16 Städte im Bundesstaat Espirito Santo sagten die Karnevalsfeiern ab. Grund ist hier die Krise der öffentlichen Sicherheit. Wegen eines Streits über Gehaltserhöhungen war es hier zuletzt zu einem Streik der Polizei gekommen. Während des Ausstandes wurden über 130 Menschen ermordet. In Rio muss wegen fehlender Mittel vielfach bei Kostümen gespart werden, statt über 500 gibt es dieses Jahr nur rund 450 Umzüge.

Militärs werden aus Rio abgezogen

Die insgesamt 9.000 Militärvertreter, die im Februar nach Rio entsandt wurden, weil die dortige Polizei wegen eines Streits um nicht ausgezahlte Gehälter nicht einsatzfähig war, werden diese Woche abgezogen. Es war mit einer Verlängerung des Einsatzes bis zum Karneval gerechnet worden. Verteidigungsminister Raul Jungmann erklärte nun jedoch, dass die Entsendung der Soldaten für den Staat Rio nicht mehr nötig sei, da die Polizei dort wieder „mit voller Kapazität“ funktioniere.

In Porto Alegre entdeckte die Polizei unterdessen in einem Gefängnis einen über 50 Meter langen Tunnel, durch den bis zu 200 Häftlinge während des Karnevals fliehen wollten, berichtete das Portal „O Globo“. Sieben Personen wurden auf frischer Tat beim Tunnelbau ertappt. Er war bereits mit Licht ausgestattet und endete bei einem dem Gefängnis gegenüberliegenden Haus.