Karmasin zu Familienbeihilfe für Ausländer

Die EU-Kommission kritisiert Pläne in Österreich, Familienbeihilfe für Kinder im Ausland zu kürzen. Die ZIB2 sieht sich an, was das in einzelnen Ländern bedeutet. Im Studio ist Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP).

Wie teuer und modern sind die Eurofighter?

Der ZIB2 liegt ein Risiko-Bericht des deutschen Verteidigungsministeriums vor.

Der „Brexit“ wirft seine Schatten voraus

Was der bevorstehende EU-Austritt Großbritanniens für Irland schon jetzt bedeutet.

In Industrieländern steigt die Lebenserwartung weiter

Laut einer Studie in Österreich auf 81,4 Jahre bei Männern und 86,2 Jahre bei Frauen.

