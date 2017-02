EU kritisiert jüngste Entwicklungen in der Türkei

Die Europäische Union hat das Vorgehen der türkischen Justiz gegen drei Abgeordnete der prokurdischen Oppositionspartei HDP kritisiert. Die veranlassten Maßnahmen stünden in einer Reihe mit anderen besorgniserregenden Entwicklungen, teilte eine Sprecherin der Außenbeauftragten Federica Mogherini heute Abend mit.

Als EU-Beitrittskandidat müsse die Türkei garantieren, dass alle demokratisch gewählten Parteien vollständig am demokratischen Prozess mitwirken könnten.

HDP-Führung in Haft

Knapp zwei Monate vor dem Referendum über ein Präsidialsystem in der Türkei wächst der staatliche Druck auf die prokurdische Oppositionspartei HDP. Die inhaftierte Kochefin Figen Yüksekdag verlor nach einem Gerichtsurteil ihr Mandat im Parlament in Ankara. Der ebenfalls inhaftierte Kovorsitzende Selahattin Demirtas wurde zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt. Außerdem wurde gegen Ex-Fraktionschef Idris Baluken erneut Untersuchungshaft verhängt.

Kopftuchverbot in Armee aufgehoben

In der Türkei ist indes das Kopftuchverbot für Soldatinnen aufgehoben worden. Verteidigungsminister Fikri Isik sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, sein Ministerium habe eine Regelung erlassen, die es den Frauen in der Armee erlaube, das Kopftuch in Farben der Uniform zu tragen. Gemusterte Stoffe seien nicht erlaubt. Die Regelung tritt nach Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft.

Die Türkei ist ein mehrheitlich muslimisches Land mit einer säkularen Verfassung. Unter der Regierung der islamisch-konservativen AKP, die seit 2002 an der Macht ist, wurde das Kopftuchverbot in staatlichen Einrichtungen nach und nach gelockert.