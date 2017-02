Nordische WM: Kraft nimmt Favoritenrolle an

Bei der morgen beginnenden nordischen WM in Lahti haben die Skispringer die größten Chancen auf Spitzenplätze für den Österreichischen Skiverband (ÖSV). Besonders Stefan Kraft gilt als „Medaillenbank“.

Der 23-Jährige, der sich zuletzt in beneidenswerter Form befand, hat auch nichts gegen die Favoritenrolle einzuwenden. „Ich weiß, dass es mir taugt, wenn es um die Wurscht geht“, sagte der vierfache Saisonsieger, der in Finnland viermal an den Start gehen könnte.

