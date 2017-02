Angst vor Massenabschiebungen in USA

Die US-Regierung hat heute eine neue Richtlinie vorgelegt, wonach all jene Einwanderer abgeschoben werden sollen, die verurteilt wurden, eines Verbrechens angeklagt sind oder auch nur einer Straftat beschuldigt werden. Drohen in den USA jetzt Massenabschiebungen? Die ZIB24 schaltet zu Korrespondent Robert Uitz-Dallinger nach Washington.

Mord an Kim Jong Nam - neue Entwicklungen

Der Mordfall rund um Kim Jong Nam, den Halbbruder des nordkoreanischen Diktators, wird immer absurder. Jetzt müssen schwer bewaffnete Polizisten den Leichnam bewachen, denn offenbar hat jemand versucht, in die Leichenhalle einzubrechen. Jetzt steht auch ein hochrangiger nordkoreanischer Diplomat unter Mordverdacht.

Nordische Ski-WM eröffnet - Reportage aus Lahti

Die nordische Ski-WM wurde gestern Abend im finnischen Lahti eröffnet. Was macht diesen Ort so besonders und was erwartet Wintersportfans in den kommenden zehn Wettkampftagen? Eine Reportage von Martin Unger.

