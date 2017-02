Syrische Opposition will Friedensgespräche mit Regime

Die syrische Opposition fordert bei den vorgesehenen neuen Friedensgesprächen in Genf direkte Verhandlungen mit der Regierung. Es sei notwendig, Zeit zu sparen, weil jeder Tag viele Menschenleben in Syrien koste, sagte der Sprecher des Hohen Verhandlungskomitees (HNC) der Opposition, Salim Muslit, heute Abend in Genf.

„Wir wollen, dass die Verhandlungen gut verlaufen. Wir wollen ein Ende der Verbrechen in Syrien sehen. Wir wollen ein Ende des Terrorismus“, sagte Muslit.

Neue Gespräche in Genf

In Genf beginnen morgen unter UNO-Vermittlung die neuen Verhandlungen über einen Frieden in dem Bürgerkriegsland. Die bisher letzten Gespräche in der Schweiz waren vor zehn Monaten ergebnislos verlaufen. Damals hatte sich UNO-Vermittler Staffan de Mistura nur getrennt mit den Delegationen von Regierung und Opposition getroffen.

„Wir hoffen, einen ernsthaften Verhandlungspartner zu finden“, sagte Muslit weiter. Allerdings sei die Regierung nicht nach Genf gekommen, um über einen politischen Übergang zu verhandeln. „Sie sind nur hier, um Zeit zu gewinnen und mehr Verbrechen in Syrien zu begehen“, erklärte er. „Es gibt kein Vertrauen in dieses Regime.“

De Mistura dämpft Erwartungen

De Mistura warnte vor zu hohen Erwartungen an das Treffen. Er rechne nicht mit einem Durchbruch, sagte er. Er hoffe aber auf einen produktiven Verlauf der Gespräche, die eine politische Lösung des seit sechs Jahren andauernden Konflikts bringen sollen. Zugleich rechne er mit weiteren Treffen in der kasachischen Hauptstadt Astana. Die dortigen von Russland, der Türkei und dem Iran vermittelten Gespräche befassen sich mit der Wahrung des Waffenstillstands und humanitären Fragen.