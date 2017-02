UKIP hofft in „Brexit“-Hochburg auf Parlamentsmandat

Die rechtspopulistische EU-kritische UKIP hofft bei einer Nachwahl in Großbritannien auf einen Sitz im Unterhaus. In der Stadt Stoke-on-Trent, die seit Jahrzehnten von der Labour Party im Unterhaus vertreten wird, geht der neue UKIP-Chef Paul Nuttall morgen selbst ins Rennen. In der wirtschaftlich angeschlagenen Stadt hatte eine große Mehrheit im Juni für den Austritt aus der EU gestimmt.

Der Abstimmung wird Signalcharakter zugeschrieben: Für Labour wie für UKIP könnte eine Niederlage die derzeitige politische Krise verschärfen. UKIP, die bisher nur einen Parlamentssitz hält, hatte sich für den „Brexit“ eingesetzt, war zuletzt aber durch Führungsquerelen geschwächt. Die Labour-Partei ist innerlich zerstritten und hat in landesweiten Erhebungen schlechte Umfragewerte.