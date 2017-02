OSZE-Sonderbeauftragter für EU-weite Gefährderdatei

Der Sonderbeauftragte der OSZE gegen Radikalisierung, Peter Neumann, hat eine bessere Anti-Terror-Kooperation der europäischen Sicherheitsbehörden gefordert. „Es ist ein Skandal, dass es in Europa nach wie vor nicht eine Datei gibt, wo jedes Land seine Terrorgefährder meldet“, sagte Neumann der „Wiener Zeitung“ (Donnerstag-Ausgabe).

Plädoyer für Deradikalisierungsmaßnahmen

Neumann pochte darauf, der Prävention größeres Augenmerk zu schenken. Es sei ein „Denkfehler zu sagen, dass Terrorismusprävention nur Sache von Uniformierten ist“, betonte der Professor am Londoner King’s College. So sollen etwa muslimische Häftlinge auch Kontakte zu gemäßigten Imamen bekommen. In den französischen Gefängnissen gebe es aber „praktisch keine Seelsorger, die nicht extremistisch sind“.

Nicht richtig seien Einschätzungen, dass Deradikalisierung nicht funktioniere. In Deutschland kooperierten 20 bis 25 Prozent der Syrien-Kämpfer mit den Behörden, sagte Neumann mit Blick auf Studien.

IS bleibt auch bei Niederlage Gefahr

Zugleich warnte er davor, auf eine Erledigung des Problems durch Erfolge gegen den IS auf dem Schlachtfeld zu hoffen. Wenn er sein Territorium verliere, werde der IS wieder zu einer Untergrundorganisation, die Anschläge verübe. Auch gebe es bereits IS-Anhänger, die am IS zweifeln, aber weiterhin Dschihadisten seien. „Selbst wenn der Konflikt in Syrien morgen endet, dann haben wir trotzdem 30.000 Leute aus aller Welt, die sich dort vernetzt haben und nach wie vor an die Ideen des IS glauben“, so Neumann.