„Keine Massenabschiebungen“

Es werde „keine Massenabschiebungen“ geben, es gehe ohnehin nur um „Kriminelle“, man wolle nur in Sachen Einwanderung wieder die „Kontrolle erlangen“ - mit Worten in dieser Tonlage vesuchte US-Heimatschutzminister John Kelly unmittelbar vor dem heiklen Besuch in Mexiko am Donnerstag die Stimmung zu beruhigen. In der Sache schrammen diese Aussagen freilich einigermaßen an der Realität vorbei. Mexiko macht seinerseits klar, dass es auf die kommenden Abschiebungen so hart reagieren will, wie es geht. Möglichkeiten dazu hat das Land.

