„Checkliste“ für die eigene Abschiebung

Durch die US-Abschiebungen werden Millionen Migranten, die meist jahrelang als willkommene Billigarbeitskräfte im Land waren, in ein Leben abseits der Öffentlichkeit gezwungen: Razzien-Warndienste werden organisiert, Kontakte und Erledigungen aus Angst gemieden und „Abschiebe-Checklisten“ erstellt. Darin wird etwa empfohlen, in der Schule Bevollmächtigte anzugeben - da die eigenen Kinder zu Mittag vergeblich auf die inzwischen abgeschobenen Eltern warten könnten. Profitieren wird von den Abschiebungen in den USA kaum jemand.

