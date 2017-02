Von Präsident zu Präsident

Monatelang haben sie immer wieder und in Neuauflagen von Kandidat zu Kandidat mit- oder eher gegeneinander geredet: Am Donnerstag kam der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) in die Hofburg. Mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen habe er „vieles zu besprechen“ gehabt. Es ging vor allem um die Zusammenarbeit mit dem Parlament, aber auch die Vergangenheit arbeiteten die Ex-Kontrahenten offenbar auf.

Lesen Sie mehr …