Orkan sorgt für Chaos in GB und Irland

Ein orkanartiger Sturm hat heute die Stromversorgung von fast 80.000 Haushalten in Irland und Nordirland gekappt.

Orkanböen erreichten Spitzengeschwindigkeiten von etwa 150 km/h. In vielen britischen Städten fielen Flüge aus, allein in London-Heathrow mehrere Dutzend. Züge hatten wetterbedingt Verspätungen. In Schottland blockierte Schnee den Verkehr, Schulen wurden geschlossen.