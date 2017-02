Mann griff Busfahrer und Sanitäter in Wien an

Gleich zweimal hat ein offenbar betrunkener 60-Jähriger gestern Abend randaliert: das eine Mal in einem Bus der Wiener Linien in Döbling, das zweite Mal in einem Spital. Beide Male musste die Polizei einschreiten.

