Betriebsversammlung bei ORF.at

Die ORF-Führung plant, das ORF-Tochterunternehmen ORF-P in die ORF Online und Teletext & Co. KG einzugliedern. Dazu findet heute Nachmittag eine Betriebsversammlung statt, weshalb das Angebot von ORF.at nicht ganz so rasch aktualisiert wird.