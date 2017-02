Al-Bab angeblich von IS befreit

Sowohl in Syrien als auch im Irak wurden am Donnerstag bedeutsame Erfolge im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) erzielt: Aus der letzten irakischen IS-Bastion, der Großstadt Mossul, wurde die Wiedereinnahme des Flughafens durch Regierungstruppen vermeldet. In Syrien befreiten Rebellen mit Unterstützung türkischer Truppen nach eigenen Angaben die Stadt al-Bab aus den Händen des IS.

