Fußball: Bankdrücker Rooney blickt nach China

Beim gestrigen 1:0-Sieg von Manchester United in der Europa League bei Saint-Etienne ist Wayne Rooney wieder nur Zuschauer gewesen - wie so oft in letzter Zeit. Der englische Teamkapitän ist mit dieser Rolle nicht zufrieden und dürfte sich laut Medienberichten für einen Wechsel nach China interessieren. Sein Manager soll bereits ins Reich der Mitte geflogen sein.

Mehr dazu in sport.ORF.at