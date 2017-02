Mann erwürgte Mutter in Wien

In Wien-Donaustadt soll ein 52-Jähriger heute seine Mutter getötet haben. Die 80-Jährige dürfte ersten Berichten zufolge erwürgt worden sein. Der Mann kündigte am Polizeinotruf seinen Selbstmord an. Er wurde mit Stichverletzungen ins Spital gebracht.

