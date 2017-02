Liveticker zum Opernball

ORF.at berichtet heute Abend umfangreich über den Opernball. Das Geschehen in und um die Oper wird mit einem Liveticker begleitet. Ab 20.15 Uhr wird über den Ball in ORF2 und im Livestream in tvthek.ORF.at berichtet.

