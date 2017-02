Emsige Ruhe vor dem Sturm

In wenigen Stunden heißt es in der Wiener Oper wieder „Alles Walzer“. Während draußen der Februar mit frühlingshaften Temperaturen verwirrte, kam mancher auch im Haus am Ring ins Schwitzen. Rund ums berühmteste Tanzparkett des Landes wurde bis zuletzt geschraubt und geschmückt. Und auch das Lampenfieber sorgte wohl für die eine oder andere Schweißperle auf der Stirn - nicht nur bei den Debütantinnen und Debütanten.

