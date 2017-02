Eurofighter: Staatsanwaltschaft eröffnet Ermittlungen

Die Justiz hat die Anzeige des Verteidigungsministeriums in der Causa Eurofighter aufgegriffen: Die Staatsanwaltschaft (StA) Wien hat ein Ermittlungsverfahren gegen Airbus Defence and Space GmbH und Eurofighter Jagdflugzeug GmbH wegen Betrugsverdachts eingeleitet. Beide Unternehmen werden als Beschuldigte geführt, teilte das Verteidigungsministerium heute in einer Aussendung mit.

Minister Hans Peter Doskozil (SPÖ) begrüßte die Aufnahme der Ermittlungen durch die StA Wien und die SOKO Hermes des Innenministeriums: „Das Strafverfahren kommt damit in eine neue Phase“, meinte er, „wir sehen uns in unserer Vorgangsweise bestätigt.“ Die StA Wien folge dem in der Anzeige vom 16. Februar vorgebrachten „begründeten Anfangsverdacht“.

Strafanzeige durch Ministerium

Das Verteidigungsministerium hatte vor einer Woche eine Strafanzeige gegen die beiden Airbus-Unternehmen wegen des begründeten Verdachts auf Betrug und irrlistige Täuschung eingebracht. Die Republik Österreich hat sich als Privatbeteiligte angeschlossen und den bis Jahresende 2016 eingetretenen Schaden von bis zu 1,1 Mrd. Euro geltend gemacht - plus den noch nicht bezifferbaren Schaden aus den künftigen Mehraufwendungen für den Betrieb des Eurofighter, der mit einem Feststellungsbegehren abgesichert ist.

Pilz will FPÖ mit Darabos-Vergleich locken

Der grüne Abgeordnete Peter Pilz hatte zuvor die Einberufung des Nationalen Sicherheitsrates in der Causa Eurofighter begrüßt, die heute von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) angekündigt wurde.

Wiewohl dort der Vergleichsvertrag aus dem Jahr 2007 vorgelegt werden soll, ließ es sich Pilz nicht nehmen, diesen heute auch medienwirksam für FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zu veröffentlichen, um ihn zu einem U-Ausschuss zu bewegen. Eine Provokation sieht Pilz darin nicht.

FPÖ zierte sich zuletzt

Die FPÖ sei grundsätzlich für einen neuen U-Ausschuss zu haben, allerdings vermisst man bisher Neuigkeiten, die die Einrichtung eines solchen Gremiums rechtfertigen würden, sagte Strache. Die Stimmen der Freiheitlichen sind notwendig, damit die Opposition einen neuen U-Ausschuss zum umstrittenen Jetkauf einsetzen kann. Allerdings zierte sich die FPÖ zuletzt und wollte Einblick in die aktuelle Strafanzeige des Verteidigungsministeriums und den Vergleich, den der damalige SPÖ-Minister Norbert Darabos mit Eurofighter aushandelte.

Dokumente vorgelegt

Obwohl das nun im Rahmen eines Nationalen Sicherheitsrates ohnehin passieren soll, steckte Pilz zu Beginn seiner Pressekonferenz unter dem Titel „Die Nagelprobe für die FPÖ - Was die FPÖ zu befürchten hat“ den Vergleichsvertrag in ein großes Kuvert mit der Aufschrift „Klubobmann Strache“ - „das schick ich ihm“.

Auch den anwesenden Journalisten wurden die von Darabos unterschriebenen Dokumente vorgelegt, die Pilz laut eigenen Angaben auf ihre Echtheit geprüft hat. Inhaltlich schoss sich Pilz auf den früheren Verteidigungsminister ein: „Es wird davon ausgegangen, dass der EF-Untersuchungsausschuss seine Arbeit Ende Juni 2007 beendet. Die Wirksamkeit dieser Vereinbarungen ist davon unabhängig“, lautet eine Passage in den Nebenpunkten, die Pilz stört.

SPÖ-Befehl „von oben“?

„Wie kommt ein Verteidigungsminister dazu, mit Eurofighter in Vergleichsverhandlungen die Beendigung des U-Ausschusses hineinzuschreiben?“ Zum selben Zeitpunkt habe die SPÖ-Fraktion einen „Befehl“ der damaligen SPÖ-Spitze um Alfred Gusenbauer bekommen, den Ausschuss abzudrehen, vermutete er. Darabos und Gusenbauer sollten unter Wahrheitspflicht in einem U-Ausschuss aussagen, so Pilz.

Pilz ortete Klärungsbedarf

Der Grüne ortet aber bei Darabos noch weiteren Klärungsbedarf: In der Vergleichspunktation ist die Reduktion der Stückzahl von 18 auf 15 Jets festgeschrieben, im selben Punkt heißt es, dass „ein weitergehender Rücktritt“ der Republik „einvernehmlich ausgeschlossen“ werde.

Das beziehe sich auf jene Passage im ursprünglichen Kaufvertrag, wonach das Verteidigungsministerium „vom Vertrag jederzeit zur Gänze oder teilweise durch schriftliche Mitteilung zurücktreten könne“, so Pilz. „Darabos gibt das jederzeitige Rücktrittsrecht vom Vertrag einfach auf.“ Da das aber noch keine strafbare Handlung sei, könne das „einzig und allein“ ein U-Ausschuss im Parlament untersuchen.

Kern, Doskozil und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) lobte der Grüne ausdrücklich für ihren Aufklärungswillen, speziell auch die Einberufung des Nationalen Sicherheitsrates. Danach stehe einer Einsetzung des U-Ausschusses „nichts mehr entgegen“, meinte Pilz.

