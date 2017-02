Nordische WM: Baldauf hält im Langlauf-Sprint tapfer mit

Langläufer Dominik Baldauf ist am Donnerstag beim Skatingsprint-Bewerb der nordischen Ski-WM in Lahti im Viertelfinale ausgeschieden und hat den Einzug ins Halbfinale knapp verpasst. Dem Vorarlberger fehlte rund eine Sekunde zum Aufstieg. Die ersten Goldmedaillen bei den 51. Titelkämpfen gingen an die Norwegerin Maiken Caspersen Falla und den Italiener Federico Pellegrino.

