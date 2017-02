Mexiko „besorgt und irritiert“ über Trumps Politik

Der mexikanische Außenminister Luis Videgaray hat sich während eines Besuchs seines US-Kollegen Rex Tillerson „besorgt und irritiert“ über die Politik von US-Präsident Donald Trump geäußert.

Es seien komplizierte Zeiten für die mexikanisch-amerikanischen Beziehungen, sagte Videgaray heute nach Gesprächen mit Tillerson und US-Heimatschutzminister John Kelly.

Dieser hatte sich zuvor in Mexiko-Stadt mit Videgaray, Innenminister Miguel Angel Osorio Chong und Finanzminister Jose Antonio Meade getroffen.

Mexiko will Dialog

In seinem Land herrsche der Eindruck vor, dass Trumps Politik den nationalen Interessen sowie den Mexikanern im In- und Ausland schaden könne. Die US-Minister waren um Entspannung bemüht. Kelly sagte, es werde in Migrationsangelegenheiten keine militärische Gewalt und auch keine Massenabschiebungen geben.

Videgaray bewertete das Treffen aber auch vorsichtig positiv. „Wir haben Schritte in die richtige Richtung unternommen“, sagte er heute. „Der beste Weg, um unsere Differenzen beizulegen, ist der Dialog.“