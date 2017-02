Bestürzung in der Politik

Der Tod von Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser (SPÖ) hat in der Politik über Parteigrenzen hinweg tiefe Betroffenheit ausgelöst. Gewürdigt wurden ihr Engagement, aber auch der offene Umgang mit ihrer Krebserkrankung. „Ihr Tod geht mir sehr nahe“, drückte Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Wiener Opernball seine Trauer aus. Dort sprach auch Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) von einem „Tag der Trauer“. Sichtlich berührt würdigte er Oberhauser in einer emotionalen Botschaft, der eine Gedenkminute folgte. Am Freitag wird Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) offiziell Oberhausers Agenden übernehmen.

