Fußball: Leicester-Coach Ranieri muss gehen

Leicester City hat sich von Trainer Claudio Ranieri getrennt. Das gab der englische Meister heute Abend bekannt. Der Italiener hatte den Club von Christian Fuchs vor neun Monaten sensationell zum Titel geführt. Zuletzt schlitterten die „Foxes“ aber in eine veritable Krise. „Er ist ohne Zweifel der erfolgreichste Trainer in der Geschichte von Leicester City“, hieß es in einer Clubmitteilung. „Aber wir müssen die langfristigen Interessen des Vereins über persönliche Gefühle stellen, so stark sie auch sein mögen.“

