Bosnien geht gegen Völkermordurteil von 2007 in Berufung

Bosnien will zehn Jahren nach dem Völkermordurteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) in Berufung gehen. Der Berufungsantrag sei auf dem Weg nach Den Haag, sagte Bakir Izetbegovic, das muslimische Mitglied des bosnischen Staatspräsidiums, gestern vor Journalisten in Sarajevo.

Das Gericht hatte Serbien am 26. Februar 2007 vom Vorwurf des Völkermords freigesprochen, zugleich aber für schuldig befunden, nichts zur Verhinderung des Massakers von Srebrenica getan zu haben.

Krise droht

Zahlreiche Regierungsvertreter hatten sich gegen einen Berufungsantrag ausgesprochen und vor einer neuen politischen Krise in dem ethnisch zerstrittenen Balkan-Land gewarnt. Einige bosnische Serben kündigten einen Boykott der zentralen Institutionen an.

Mladen Ivanic, das serbische Mitglied des Staatspräsidiums, kritisierte, dass das dreiköpfige Gremium nicht gemeinsam entschieden habe. „Ich bedaure, dass wir in eine wirklich schwere Krise eingetreten sind“, sagte er auf einer anderen Pressekonferenz. Dem dreiköpfigen Staatspräsidium gehören ein Serbe, ein Kroate und ein Muslim an. Die drei Mitglieder lösen sich alle acht Monate als amtierender Präsident ab.

Verantwortung des Staates

Bosnisch-serbische Milizen hatten in der UNO-Schutzzone Srebrenica im Juli 1995, wenige Monate vor Ende des Bosnien-Krieges, etwa 8.000 Muslime verschleppt und getötet. Das Massaker gilt als das schlimmste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Im Gegensatz zum Internationalen Kriegsverbrechertribunal ging es beim IGH nicht um die Verbrechen Einzelner, sondern um Verbrechen eines ganzen Staates. Bosnien warf Belgrad mit seiner Klage von 1993 vor, aus nationalistischen Motiven hinter der Ermordung Tausender Menschen gestanden zu haben. Die bosnischen Muslime wollten erreichen, dass die Kriegsgräuel insgesamt als Völkermord gebrandmarkt werden. Die Widerspruchsfrist läuft am 26. Februar ab.