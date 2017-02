Mindestens fünf Tote bei Selbstmordanschlag im Jemen

Bei einem Selbstmordanschlag vor einem Militärstützpunkt im Jemen sind heute mindestens fünf Menschen getötet worden.

Wie Vertreter der Sicherheitsbehörden mitteilten, wurden mindestens drei weitere Menschen verletzt, als der Attentäter vor dem Eingang zum Camp Nadschda in Sindschibar ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug in die Luft jagte. Anschließend versuchten mehrere weitere Angreifer, in den Stützpunkt in der Provinz Abjan einzudringen.

Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen deutet das Vorgehen jedoch auf einen Anschlag der Extremistengruppe Al-Kaida hin.

Im Jemen kämpfen die Truppen von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi gegen schiitische Huthi-Rebellen und andere Milizen, die dem ehemaligen Staatschef Ali Abdallah Saleh die Treue halten. Seit März 2015 fliegt eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition Luftangriffe auf die Rebellen und unterstützt damit die Hadi-Truppen. Seitdem wurden nach UNO-Angaben mehr als 7.400 Menschen getötet.