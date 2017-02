The xx in Wien: Frohsinn mit Schalldämpfer

Die britische Indie-Band The xx hat mit ihrem Album „I See You“ schon jetzt ein Highlight des noch jungen Musikjahres veröffentlicht. Gestern Abend spielte die Band in der Wiener Marx-Halle, um das neue Werk dem Wiener Publikum live zu präsentieren.

ORF.at/David Baldinger

Für die Band seien Konzerte immer noch „furchteinflößend“, sagte Bassist und Sänger Oliver Sims gestern dem Publikum – aber eben auch „ziemlich aufregend“. Diese Aufregung übertrug sich allerdings nicht im Sinn von Hektik auf die Zuschauer - wohl, weil The xx musikalisch und inszenatorisch mit Schalldämpfer arbeiten.

Reduziert und schlicht treten The xx stets auf. Eingerahmt von sechs riesigen, verspiegelten Säulen teilten sich Sängerin und Gitarristin Romy Madley Croft und Sim den vorderen Teil der Bühne.

Tanzende Stoiker

Dahinter breitete Mastermind Jamie Smith den Klangteppich aus für das elektrisierende Zusammenspiel Croft/Sim: Bässe auf Anschlag gesellten sich zu Stroboskoplicht, dazu der Minimalismus von Madley Croft und die hypnotische Präsenz von Sims.

Selbst der schmucklose Schlauch der Marx Halle trug seinen Teil zur Performance bei. Die Band schaffte es, die Location mit einem Sound zu fluten, der wie gemacht schien für die kargen Stahlstrukturen. Zwischen zerbrechlichen Arrangements und satter Elektronik, ebenso tanzbar wie reduziert: The xx schöpften auch bei ihrem Wien-Auftritt Kraft aus der Diskrepanz. (bald, für ORF.at)