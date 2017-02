Papst: Besser Atheist als scheinheilig

In seiner Morgenmesse gestern im Vatikan hat Papst Franziskus Kritik am „Doppelleben“ einiger Mitglieder der katholischen Kirche geübt. In seiner Predigt ging er auf die „doppelten Böden“ im Leben von Christen ein, deren Handeln dem Evangelium widerspricht. Es sei besser, Atheist zu sein als ein solcher Katholik, sagte er in der Predigt.

