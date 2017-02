Irakische Armee rückt in Westmossul ein

Die irakischen Truppen sind nach eigenen Angaben erstmals seit Beginn ihrer Offensive auf Mossul in den Westteil der belagerten Großstadt eingerückt. Im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) seien die Sicherheitskräfte heute in das erste Wohnviertel in Westmossul vorgedrungen, sagte der Kommandant Sami al-Aridhi von der Anti-Terror-Einheit CTS.

In Wohnviertel vorgedrungen

Tags davor hatten die irakischen Truppen den Flughafen von Mossul erobert und von dort aus ihre Offensive auf Westmossul gestartet. Auf dem Vormarsch seien ein Militärstützpunkt und ein Dorf im Südwesten Mossuls eingenommen worden, sagte Aridhi. Zudem seien die irakischen Einheiten in das Wohnviertel al-Maamun vorgedrungen. Auch das Gebiet um den Flughafen stehe nun vollständig unter der Kontrolle der Regierungseinheiten, sagte Brigadegeneral Abbas al-Dschuburi.

Der östliche Teil der Millionenstadt wird bereits von der irakischen Regierung kontrolliert. Der Westteil ist kleiner, aber dichter besiedelt. Experten erwarten einen verlustreichen Häuserkampf zwischen Armee und Dschihadisten.