Razzien bei Söhnen von Ex-Präsident in Panama

Nach den Enthüllungen über Schmiergeldzahlungen des brasilianischen Baukonzerns Odebrecht in Panama sind die Büroräume von zwei Söhnen des früheren Präsidenten Ricardo Martinelli durchsucht worden. Auch das Büro einer der Familie nahestehenden Anwältin wurde gestern durchsucht, wie Martinellis Anwalt Rogelio Cruz mitteilte.

Skandal zieht weitere Kreise

Die Staatsanwaltschaft bestätigte die Durchsuchungen, die im Zuge der Ermittlungen zur Odebrecht-Affäre erfolgten. Der weit verzweigte Korruptionsskandal um den Baukonzern Odebrecht erschüttert derzeit ganz Lateinamerika.

Die Ermittlungen gegen das Unternehmen begannen im Jahr 2014 und förderten nach und nach ein ausgeklügeltes System zur Zahlung von Schmiergeldern an Politiker, Parteien, Staatsbeamte und Manager zutage. Mit dem Geld sollen sich der Konzern und andere Baufirmen Aufträge gesichert und teils sogar eine vorteilhafte Gesetzgebung erkauft haben.

Einigung auf Milliardenstrafe

Das Unternehmen gab zu, in zwölf Ländern illegale Zahlungen in Höhe von 788 Millionen Dollar (rund 745 Mio. Euro) geleistet zu haben. Allein in Panama zahlte Odebrecht nach Erkenntnissen der US-Justiz zwischen 2010 und 2014 insgesamt 59 Millionen Dollar Schmiergeld. In einem internationalen Prozess hatten Odebrecht und seine Chemietochter Braskem im Dezember in die Zahlung einer Rekordstrafe von 3,5 Milliarden Dollar (3,35 Mrd. Euro) eingewilligt.

In Panama laufen derzeit Ermittlungen gegen 17 Beschuldigte, unter ihnen die beiden Söhne von Ex-Präsident Martinelli, der den zentralamerikanischen Staat von 2009 bis 2014 regiert hatte. Ricardo Alberto und Luis Enrique Martinelli werden mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Panamas Justiz verlangt von den USA auch die Auslieferung des Ex-Präsidenten, der derzeit in Miami im US-Bundesstaat Florida lebt. Ihm wird neben Korruption die Bespitzelung politischer Gegner vorgeworfen.