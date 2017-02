Journalistische Glaubwürdigkeit: ORF.at-Belegschaft in Sorge

Die ORF-Führung plant, zwei Tochterfirmen zusammenzulegen, und will dieses Vorhaben nächste Woche vom Stiftungsrat absegnen lassen. In einer Betriebsversammlung äußerte die Belegschaft der ORF Online und Teletext GmbH & Co KG „Zweifel an der Notwendigkeit der Fusion“, wie es heute in einer Aussendung des Betriebsrats hieß.

Darin wird vor einer Gefährdung der journalistischen Unabhängigkeit gewarnt. Wörtlich heißt es weiter: „Eine Einmischung von Marketinginteressen in die redaktionelle Arbeit muss kategorisch ausgeschlossen bleiben.“

Der Betriebsrat weist darauf hin, dass die „Installierung einer zweiten Geschäftsführung der Prämisse, die Struktur des ORF und seiner Tochterunternehmen zu verschlanken“, widerspreche. In der Aussendung wird vor „unmittelbaren Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen“ gewarnt, wenn die „laut unserem Wissensstand zwingende gemeinsame Entscheidung beider Geschäftsführer vor allem in Personalangelegenheiten, beim Stellenplan und in Zukunftsinvestitionen“ tatsächlich umgesetzt werde.

Abschließend fordert die Belegschaftsvertretung die ORF-Führung auf, „umgehend die bisher verweigerten Gespräche mit den Belegschaftsvertretern (in Gestalt von Betriebsrat und Redakteursvertretung) aufzunehmen und alles zu unternehmen, um die journalistische Glaubwürdigkeit von ORF Online und des ORF insgesamt nicht zu gefährden“.