Ski alpin: Kirchgasser in Kombi auf Podestkurs

Michaela Kirchgasser hat bei der alpinen Kombination in Crans Montana in einem turbulenten Super-G einen Fuß auf dem Podest der besten drei. Die Salzburgerin blieb nur sieben Zehntel hinter der Bestzeit der Slowenin Ilka Stuhec und hat nun im Slalom (14.30 Uhr, live in ORF eins und Livestream) gute Karten. Der Super-G musste zweimal gestartet werden, denn der erste Versuch fiel in die Kategorie chaotisch.

