Ski alpin: Veith muss Saison beenden

Die Comebacksaison von Anna Veith hat ein vorzeitiges Ende gefunden. Die 27-jährige Salzburgerin, die erst im Dezember des vergangenen Jahres nach einem Jahr Verletzungspause in den Weltcup-Zirkus zurückgekehrt ist, muss sich wegen einer Entzündung einem Eingriff im linken Knie unterziehen. „Diese Operation ist die einzige Möglichkeit, künftig wieder schmerzfrei Ski fahren zu können“, so Veith in einer Aussendung des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV).

