Nordische WM: Deutsche räumen bei Kombi-Auftakt ab

Der Einzel-Bewerb der Nordischen Kombinierer mit Springen auf der Normalschanze ist zur Machtdemonstration der deutschen Athleten geworden. Johannes Rydzek verteidigte heute in souveräner Manier seinen Titel und führte dabei einen Vierfachsieg an. Die Österreicher Bernhard Gruber und Mario Seidl lagen nach dem Springen in Schlagdistanz zum Podest, konnten in der Loipe im Kampf um die Medaillen aber doch nicht eingreifen.

