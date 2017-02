Bald über 10.000 E-Autos in Österreich

Anfang März wird es in Österreich erstmals mehr als 10.000 E-Autos geben. Den höchsten Anteil an E-Autos am Pkw-Bestand weist Vorarlberg mit 0,4 Prozent auf. Jedes fünfte E-Auto hat ein niederösterreichisches Kennzeichen.

