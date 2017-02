Ski alpin: Kirchgasser in Kombi erneut Dritte

Michaela Kirchgasser muss weiter auf ihren ersten Sieg in einer Kombination warten. Die Salzburgerin belegte heute wie schon bei der WM in St. Moritz auch in Crans Montana den dritten Rang.

Dabei sah es nach dem Super-G, der aufgrund einiger Stürze für Kritik sorgte und die US-Damen zu einem Startverzicht veranlasste, sehr gut für Kirchgasser aus. Die 31-Jährige lag auf dem dritten Zwischenrang, ehe die italienische Siegerin Federica Brignone und die Slowenin Ilka Stuhec im Slalom überraschten.

