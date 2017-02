Boeing plant erstes Europawerk in Großbritannien

Der US-Flugzeughersteller Boeing will in Großbritannien seine erste europäische Fabrik bauen. In dem geplanten Werk im nordenglischen Sheffield sollen Technologiekomponenten für die neue Generation verschiedener Flugzeugtypen hergestellt werden, wie Boeing heute mitteilte.

Das Unternehmen will umgerechnet mehr als 23 Millionen Euro investieren und ab kommendem Jahr mit der Besetzung der dort vorgesehenen 30 Arbeitsplätze beginnen.

Boeing beschäftigt in Großbritannien bereits 2.000 Mitarbeiter, sie sind jedoch nicht in der Fertigung tätig. Für Großbritannien ist die Entscheidung des Flugzeugproduzenten von besonderer Bedeutung, da die bevorstehenden Verhandlungen über einen Austritt des Landes aus der Europäischen Union in der Unternehmenswelt für Verunsicherung sorgen.