Kinderwagen löste Brand in U-Bahnstation aus

Heute Nachmittag ist in der U-Bahnstation Schottenring in der Wiener Innenstadt ein Brand ausgebrochen. Ein leerer Kinderwagen war zuvor in der Station der U2 auf die Gleise gerollt und von einer U-Bahngarnitur überfahren worden.

