Ski alpin: Mayer zurück auf Abfahrtspodest

Matthias Mayer hat heute erstmals in dieser Saison den Sprung auf das Abfahrtspodest geschafft. Der 26-jährige Kärntner belegte in der ersten von zwei Abfahrten in Kvitfjell den zweiten Rang. „Ich bin richtig froh und erleichtert, dass es aufgegangen ist“, sagte Mayer über sein Comeback auf dem Stockerl.

Mit dem Sieg klappte es knapp nicht. Den holte sich überraschend der Slowene Bostjan Kline, der damit seinen ersten Weltcup-Erfolg feierte. Im Kampf um die kleine Kristallkugel übernahm Kjetil Jansrud die Führung.

