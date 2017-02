Volkswagen kappt Vorstandsgagen

Bei Volkswagen sollen die Topmanager nach dem Abgasskandal und massiver öffentlicher Kritik künftig weniger verdienen. Der Aufsichtsrat beschloss heute Nachmittag eine Reform des Vergütungssystems. Der Vorstandschef soll künftig höchstens 10 Mio. Euro im Jahr verdienen, die anderen Vorstandsmitglieder maximal 5,5 Mio. Euro.

Neben diesen Obergrenzen sieht das neue System vor, dass die Kriterien für Bonuszahlungen verschärft werden. Im Gegenzug wird das Fixgehalt angehoben.

Die Neuregelung der Managergehälter tritt im laufenden Jahr in Kraft, wurde nach der Sitzung mitgeteilt. Volkswagen bezieht künftig die Aktienkursentwicklung in die Bezahlung ein und orientiert sich damit stärker am Kapitalmarkt. Damit folgt der Aufsichtsrat einer Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex und reiht sich bei der Maximalvergütung in die Reihe anderer DAX-Konzerne ein.

Auch in Krisenzeiten Boni in Millionenhöhe ausbezahlt

Volkswagen hatte massiv Kritik geerntet, weil das Topmanagement hohe Boni einstrich, obwohl der Konzern wegen des Dieselskandals 2015 den höchsten Verlust in der Unternehmensgeschichte schrieb. Das lag daran, dass das bisherige Bonussystem rückwärtsgerichtete Erfolgsmaßstäbe ansetzte. Dadurch floss das Rekordjahr 2014 mit in die Berechnung ein. Der zurückgetretene Konzernchef Martin Winterkorn strich damals ungeachtet der Abgaskrise 7,3 Mio. Euro Gehalt ein.

Die Vorstandsmitglieder stimmten damals nach zäher Debatte zu, dass 30 Prozent ihrer variablen Vergütung vorerst nicht ausgezahlt wurden. Das Geld soll erst nach drei Jahren fließen, wenn der Aktienkurs ein bestimmtes Niveau erreicht hat. Diese Regelung wurde von der Neuregelung ausgespart.