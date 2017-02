Erste Liga: LASK zieht im Titelkampf davon

Der LASK hat in der Ersten Liga gleich zum Frühjahrsauftakt einen Riesenschritt Richtung Bundesliga gemacht. Die Linzer feierten heute im Schlager beim nicht aufstiegsberechtigtes Liefering einen klaren Auswärtserfolg und liegen damit schon sechs Punkte vor den Salzburgern.

Der Vorsprung auf Austria Lustenau wuchs sogar auf sieben Punkte an, da die Vorarlberger beim Abstiegskandidaten FAC ausrutschten. Überraschende Siege fuhren auch der SV Horn und Blau Weiß Linz ein. Das Tiroler Derby ging zum dritten Mal in dieser Saison an Wattens.

