Boeing eröffnet erstes Produktionswerk in Europa

Der US-Flugzeugbauer Boeing will in Großbritannien sein erstes europäisches Produktionswerk eröffnen. Der Flugzeughersteller werde für umgerechnet 23,5 Millionen Euro eine Anlage in Sheffield errichten, teilte der Airbus-Konkurrent heute mit. In der nordenglischen Stadt sollen Stellmotoren für Klappen der Modelle 737 MAX und 777 hergestellt werden.

Das neue Werk werde eng mit dem Standort Portland im US-Bundesstaat Oregon kooperieren. In Sheffield sollen 30 Mitarbeiter beschäftigt werden. Mit dem Schritt wolle Boeing Kosten in der Lieferkette senken.